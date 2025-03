Durante la prima puntata del Serale di Amici 24, oltre a Gazzelle e Sabrina Ferilli è stato ospite anche Alessandro Siani. Durante il suo monologo, l’attore e comico napoletano ha citato Stefano De Martino, Affari Tuoi, Carlo Conti e il Festival di Sanremo, tutto davanti agli occhi di Amadeus, che ha sorriso e non ha fatto una piega.

“Maria De Filippi è il nostro ChatGPT! Lei è la nostra intelligenza artificiale. Pensate che quando ChatGPT non sa cosa deve rispondere, chiama Maria De Filippi. Maria ha la capacità di prendere una persona che sa ballare e riesce a farla cantare. Riesce a prendere un cantante e lo fa ballare. Pensate che è uscito da qui Stefano De Martino. E non è uscito da vincitore. Stefano De Martino è bravissimo, sa fare tutto, sa cantare, sa ballare, sa recitare, sa presentare. L’abbiamo visto a teatro, è un fenomeno. De Martino sa fare tutto. Ieri sono andato a fare un passaggio di proprietà per un’auto che volevo acquistare e il notaio era Stefano De Martino. Mi ha detto non la comprare è un pacco e lui di pacchi ne capisce.

Però non ci sta niente a fare. Credetemi ragazzi, si può fingere tutto. Si può fingere di essere buoni, si può fingere di essere gentili, si può fingere di essere generosi, ma non si può fingere di avere talento. Non ci sta niente a fare. Quando vedi Sanremo, e Amadeus lo sa bene… e senti una cantante come Giorgia. Amadeus c’è stato. Quando senti Giorgia capisci il talento. Ci siamo fermati ad ascoltare e a vedere Giorgia. Meravigliosa. Giorgia ha fatto un acuto a Sanremo che Carlo Conti è sbiancato. Giorgia ha un’ugola d’oro, ma è talmente d’oro che quando fa un colpe toste, esce con due bracciali e una collana. Quando fa l’aerosol esce oro colato”.