Dietro agli ormai noti fandom che manipolano e alterano i televoti del Grande Fratello si nasconde un mondo oscuro. Siamo a conoscenza dell’utilizzo di bot e VPN per votare dall’estero, così come della creazione di indirizzi email multipli, ma a quanto pare c’è dell’altro, e questa volta si parla di soldi spariti dal nulla, minacce e anche dati rubati dal dark web.

Una ragazza che frequenta le chat Telegram dedicate a Tommaso Franchi ha rivelato a Striscia la Notizia: “Sono state fatte delle raccolte di soldi per far volare aerei sopra il GF con gli striscioni che contenevano dei messaggi. Sono stati raccolti dei soldi, ma questi aerei non sono mai decollati. Quanti soldi sono stati spesi e andati in fumo? 5.000 euro. Altri 3.500 euro un anno fa. Chi ha preso i soldi inventava scuse per non renderli. Quando poi le persone hanno insistito, lui ha anche minacciato. Anche una mia amica è stata minacciata”.

A Striscia la Notizia è tornato anche Marco Dianda, esperto web di dinamiche tv, il quale ha fatto una rivelazione choc su un nuovo stratagemma per manipolare i televoti televisivi: “Le ultime scoperte sono che, attraverso una segnalazione che ho ricevuto, i fanclub, ovvero questo agglomerato di persone che votano a favore di un concorrente oppure di un altro secondo le direttive, attingono a mail sottratte a privati cittadini, con tanto di password, per poter votare più volte. Dove vengono prese queste mail? Vengono prese dal dark web, ovvero una parte del web che non è facilmente controllabile anche dalle forze dell’ordine. Il pacchetto che viene recuperato dal dark web è veramente immenso, quindi ciò che avevamo ipotizzato l’altra volta di 600.000 voti per ogni fandom, in realtà qua può diventare milioni di voti. Avevamo sottostimato il numero”.