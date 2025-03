Di recente hanno iniziato a circolare alcune voci circa una presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez. Intervistato dal Corriere della Sera, il marito della showgirl argentina, Ignazio Moser, ha parlato del rapporto con suo padre Francesco e della paternità, che spero possa arrivare presto.

Di recente, sui social, si sono rincorse le voci di una presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez. Un gossip nato perché l'influencer era stata avvistata con un pancino “sospetto” in occasione di alcuni eventi Fashion Week di Milano. Al riguardo, non c’è stata nessuna conferma o smentita fino da parte dei diretti interessati.

Adesso, Ignazio Moser, rispondendo a una domanda del Corriere della Sera, ha spiegato come stanno le cose: “La mia paternità dovrà ancora aspettare. È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato. Ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser, perché mia sorella ha tre figli ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato”.

Ignazio Moser parla del rapporto con suo padre

“Caratterialmente ho sempre rifiutato l’autorità di mio papà. Questo gli ha sempre dato molto fastidio e allo stesso tempo lo ha reso orgoglioso”, ha spiegato Ignazio Moser a proposito del rapporto con il padre Francesco, noto campione di ciclismo. A segnare una svolta positiva nel loro legame legame è stato il matrimonio con Cecilia Rodriguez, riguardo al quale ha spiegato: “L’ho visto piangere per me: una cosa molto rara. Non c’è stato un abbraccio, ma una stretta di mano delle sue”.