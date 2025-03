Ida Platano sarebbe pronta a tornare a Uomini e Donne. Di recente, l’ex dama del Trono Over, nonché ex tronista, ha condiviso tra le sue Instagram stories un direct di un follower che non è passato inosservato ai fan del dating show di Maria De Filippi.

Un fan le ha chiesto: “Ti rivedremo a Uomini e Donne? Ti prego dimmi di sì”. Il fatto che la Platano abbia scelto di repostare proprio questo messaggio, ha insospettito e non poco.

Il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne è stato caratterizzato da gioie e dolori. Dopo la burrascosa relazione con Riccardo Guarnieri, l’ex dama si è legata ad Alessandro Vicinenza. Tuttavia, la loro storia è giunta al capolinea (l’ex cavaliere è fidanzato con Roberto Di Padua). Poi, Ida è tornata come tronista, ma anche in questo caso l’epilogo non è stato quello sperato. Delusissima da Mario Cusitore e scaricata da Pierpaolo Siano, la Platano ha scelto di abbandonare il trono.