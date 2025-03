La serie Il Turco con protagonista Can Yaman arriva in Italia. Domani, venerdì 21 marzo, sarà disponibile un’anteprima esclusiva su Mediaset Infinity e, giovedì 27 e venerdì 28 marzo, andrà in onda in prima serata su Canale 5 con un doppio appuntamento.

La trama

Moena, 1683. Can Yaman è Hasan un giannizzero ottomano sfuggito alla condanna a morte, durante l’assedio di Vienna. Ferito e in fuga, il valoroso soldato viene salvato dalle erbe curative e miracolose di Gloria, con la quale si accenderà un’infuocata storia d’amore. E Hasan, accolto e rispettato, ricambierà la generosità del popolo di Moena sostenendo una rivolta contro chi li opprime con tasse esorbitanti.

Il cast

Centrale è il ruolo di Greta Ferro (Gloria), ma nel cast troviamo anche: Will Kemp, Kieran O'Reilly, David Nykl, Slavko Sobin, Magnus Samuelsson.

Anche nel cast produttivo figurano alcuni nomi italiani: Carlo Poggioli ai costumi, Marco Torresin alla direzione creativa, Domenico Sica alle scenografie.

Il Turco, di Kerem Deren e ÇiÅŸil Hazal Tenim, diretto da Uluç Bayraktar, è distribuito dalla maggiore casa di produzione turca, Madd Entertainment, ed è realizzato da Ay Yapim.