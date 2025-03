Ieri sono stati ufficializzati i tre giurati del Serale di Amici 24. Si tratta di Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario. Nelle ultime ore, Witty Tv ha reso pubblico il nuovo regolamento, e ha fatto sapere che ogni puntata sarà divisa in manches, al termine delle quali gli allievi potranno essere giudicati dai giurati, da una commissione o anche dai loro professori. Alcune sfide potrebbero essere giudicate al 50% dai giurati e al 50% dal televoto, mentre altre solo dal pubblico da casa o dalla giuria.

Amici 24, il nuovo regolamento del Serale

“Il nuovo Regolamento si riferisce alle puntate del programma “Amici” edizione 2024 – 2025 in onda su Canale 5 da sabato 22 marzo 2025 fino alla puntata finale prevista per il 18 maggio 2025 dalle ore 21.30 circa alle ore 01.30 circa.

Il programma consiste nella esibizione dei partecipanti alla scuola di “Amici” per decretare il vincitore del programma. Ogni puntata sarà strutturata in diverse manches, sull’esito delle quali potranno esprimere il proprio gradimento, il pubblico da casa attraverso il televoto, la commissione interna, i giudici, ma anche i professori presenti in studio.

Attraverso il servizio di televoto, il pubblico potrà determinare alcune svolte narrative del programma esprimendo il proprio gradimento nei confronti dei singoli concorrenti/squadre (a titolo esemplificativo: il concorrente/la squadra preferita e/o, il concorrente/la squadra che dovrà affrontare una sfida, il concorrente/la squadra che verrà eliminato, il concorrente/la squadra che potrà accedere alle manche o puntate successive del programma, il concorrente/la squadra che sarà immune dalle sfide ecc).

Alcune manches potranno essere valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio; alcune manches potrebbero essere valutate esclusivamente dalle giurie tecniche, altre manches esclusivamente dal televoto del pubblico da casa. Inoltre, la commissione interna, i giudici, i professori presenti in studio potranno individuare autonomamente i concorrenti che verranno via via sottoposti al televoto, o i concorrenti che affronteranno le sfide, ecc.

Potrebbero essere proposte inoltre al pubblico ulteriori sessioni di televoto per individuare il gradimento del pubblico sui singoli concorrenti. A discrezione della produzione potrebbero essere proposte al pubblico ulteriori sessioni di televoto, anche di durata settimanale”.