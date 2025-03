Striscia la Notizia è tornata ad occuparsi del “Televoto gate” al Grande Fratello. Valerio Staffelli ha fatto ascoltare l’audio di una ex fan di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, nel quale sono stati svelati alcuni retroscena: “Stamattina su un gruppo Telegram degli Shailenzo abbiamo ricevuto una nota vocale, che era della mamma di Lollo. La donna ringraziava i fan, incitava ancora a votare e forse c’è qualcuno da fuori che spinge a vantaggio del proprio parente?”.

L’inviato di Striscia si è chiesto se esistano dei legami tra i fandom e i familiari dei concorrenti: “Quindi parrebbe che ci sia un collegamento tra le fandom e le famiglie dei concorrenti. Magari questi familiari possono in qualche modo spingere queste operazioni non corrette e tossiche che influenzano il voto di tante persone”.

Al riguardo è intervenuto anche Marco Dianda, esperto web di dinamiche televisive: “Se così fosse si aprirebbe un nuovo scenario, con dei retroscena particolari. Una realtà in cui i parenti e familiari dei concorrenti sono collegati ai fandom tramite gli amministratori. Influenzano il voto e falsano i risultati. Potrebbe derivarne un vincitore che non è voluto a furor di popolo, ma solo dai fandom”.

Striscia la Notizia, retroscena sui televoti del Grande Fratello

“I parenti dei concorrenti del Grande Fratello possono influenzare il risultato del televoto. A sostenerlo è Marco Dianda, esperto web di dinamiche televisive, sulla base delle testimonianze ricevute. Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) l’esperto rivela un audio esclusivo della mamma di Lorenzo che, in un gruppo fandom pro Shailenzo, incita i partecipanti a votare per Lorenzo e Shaila: «Grazie del sostegno che date a loro e a noi come famiglia. Non abbandono mio figlio e neanche Shaila. Meritano tutti e due la finale. Direi di sostenere la nostra “regina”». E non solo.

Secondo Dianda, che già in una precedente intervista al tg satirico aveva raccontato come, grazie alla creazione di mail multiple, da un solo gruppo fandom potrebbero uscire fuori 600mila voti che falserebbero il televoto, tramite questo sistema un parente o un amico di un concorrente del GF potrebbe spingere queste operazioni che vanno a incidere sui risultati del televoto, in barba ai voti regolari di tanti telespettatori.

Eppure nel regolamento del Grande Fratello c’è scritto che ‘nel caso in cui venisse riscontrata un’anomalia nella modalità di espressione dei voti e/o di accesso al servizio, RTI potrà sospendere, annullare, non computare i relativi voti, riservandosi eventuali azioni a sua tutela’”.