Al Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati insieme grazie all’intercessione di Giglio, che ha spinto i due a seppellire l’ascia di guerra. L’intervento del parrucchiere romagnolo è stato molto apprezzato dall’ex velina, che lo ha ringraziato pubblicamente, al contrario, invece, di quanto accaduto con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli.

“Grazie Giglio, erano giorni che volevo parlare con te, mi hai dato i giusti consigli. Purtroppo in questi giorni ho parlato solo con persone sbagl… cioè diverse, che mi avevano consigliato altro. Ma alla fine è stato giusto così”. “Ho detto a Lorenzo: ti fidi di me? Bene, vai a parlare con Shaila. E lui lo ha fatto”, ha sottolineato Giglio.

In seguito, Shaila ha etichettato come “persone sbagliate” le sue amiche Zeudi e Chiara anche durante alcune confidenze con Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi: “Quelle cose brutte che ho detto su Lorenzo non le penso, sono un essere umano, sfido chiunque a essere perfetto. Mi sono ritrovata a non sapere come gestire una cosa così grande. E infatti ho avuto un crollo emotivo. Mi sono vergognata di me, volevo andarmene per le cattiverie dette su Lorenzo. Non è vero che penso che non rifarei niente, eccetera. Probabilmente ho detto queste cose alle persone sbagliate, qualcuno può aver incalzato. Ne avessi parlato con te (si riferisce a Mariavittoria, ndr) non avresti incalzato e invece mi sono persa per la strada”.