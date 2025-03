Alfonso Signorini ha rotto il silenzio e ha raccontato la verità circa la presunta lite che sarebbe avvenuta con Beatrice Luzzi durante una pausa pubblicitaria nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. Ma facciamo un passo indietro.

Il tweet di Stefania Orlando in merito alla relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (che metteva in cattiva luce l’ex velina) è stato letto ieri sera in diretta nel corso della quarantesima puntata del Grande Fratello. Beatrice Luzzi è intervenuta per difendere la ballerina napoletana, e nel farlo ha fatto riferimento ad informazioni esterne al contesto del programma. Per questo motivo, Alfonso Signorini l’ha rimproverata.

“Ricordo che quando Shaila ha deciso di lasciare Lorenzo, Stefania l’ha molto incoraggiata e sostenuta - ha esordito l’opinionista -. Quando è arrivata la madre, Shaila aveva già lasciato Lorenzo. Inoltre, Shaila ha messo fine alla relazione a causa di una scenata indimenticabile, di cui ancora non conosciamo bene le motivazioni e le spiegazioni, ma davanti alla quale qualsiasi donna avrebbe fatto lo stesso. Sappi, Shaila, che sotto questo post di Stefania ci sono decine di commenti molto negativi nei suoi confronti. Non rinnegare il suo percorso, Shaila”.

Alfonso Signorini bacchetta Beatrice Luzzi

Il commento di Beatrice non è piaciuto a Signorini: “Abbiamo letto il post di Stefania perché è una ex concorrente che solleva una critica. Tu, nelle vesti di opinionista, non dovresti rivelare i tipi di commenti che ci sono, perché questo non è pertinente all’argomento. Non è pertinente all’argomento. Sì, sarà importante, ma per regolamento… Però, per regolamento, Beatrice, non si può fare. Mi sembra un po’ scorretto nei confronti di Shaila, no? Va bene, senti, rimani nelle tue posizioni. Hai fatto una cosa non corretta”.

Signorini furioso con Beatrice: "Gli autori hanno cercato di calmarlo"

Tuttavia, la discussione tra i due non sarebbe finita lì. Secondo quanto riportato da una persona presente in studio ieri sera, la situazione tra Signorini e la Luzzi sarebbe molto tesa. Amedeo Venza ha riportato l’indiscrezione: “Sono tra il pubblico del GF, Alfonso era nero contro l'opinionista è uscito fuori dallo studio inveendo contro di lei. Siamo rimasti scioccati”. Anche Deianira Marzano ha riportato una segnalazione simile: “Deia, ti devo dire una cosa assurda! Ero nel pubblico stasera al GF e durante una pubblicità sono andata in bagno… Beh, ti giuro che ho sentito Alfonso fare il panico contro Beatrice! Le ha parlato malissimo, era super alterato, sembrava proprio inca**ato nero! Gli autori cercavano di calmarlo, ma l’aria era pesantissima. Ovviamente in puntata non si è visto nulla, ma è successo davvero”.

Signorini fa chiarezza: "Nessuna lite con la Luzzi"

Oggi, nel corso del suo format Boom, Alfonso Signorini ha spiegato come sono andate realmente le cose, smentendo le voci secondo le quali avrebbe litigato con Beatrice Luzzi: “Non ho litigato con la Luzzi come si dice online. C’è stata la discussione che avete visto in diretta, è finita lì. Durante la pubblicità io vado sempre via a bermi la spremuta d’arancia con miele dal mio thermos”.