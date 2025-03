Tommaso Franchi è stato eliminato nel corso della quarantesima puntata stagionale del Grande Fratello. Tornato nella sua Siena, l’idraulico toscano ha ripreso possesso del suo cellulare, e così si è reso protagonista di alcune mosse social, molte delle quali inaspettate.

I follower più attenti hanno infatti notato che l’ex gieffino ha eliminato dal suo profilo Instagram tutti i video che la pagina ufficiale del reality aveva condiviso con lui. Ma non è tutto. Tommaso, infatti, ha rimosso il follow ad alcuni ex coinquilini, in particolare ad Alfonso D’Apice, Giglio, Amanda Lecciso, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Maica Benedicto (concorrente del Gran Hermano con la quale ha avuto un brevissimo flirt).

Al contempo, Franchi ha mantenuto il segui a Javier Martinez, Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Jessica Morlacchi e ovviamente la sua fidanzata Mariavittoria Minghetti.