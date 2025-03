Lo scorso novembre hanno iniziato a circolare alcune voci su un presunto accordo tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Dopo settimane di rumor e speculazioni, Alfonso Signorini ha chiesto al modello milanese di dire la verità, e lui ha deciso di vuotare il sacco: “Nulla di che, non è vero che ci siamo visti. Semplicemente lei mi ha mandato dei messaggi prima di entrare qui”. Versione confermata anche dalla modella brasiliana: “Io ho visto i nomi di chi sarebbe entrato al GF e ho visto le foto di Lorenzo. Ho pensato che fosse un bel ragazzo e gli ho scritto dei messaggi, abbiamo scambiato qualche battuta, ma nulla di che”. Tuttavia, i due gieffini non hanno raccontato tutta la verità.

La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è finita ormai da alcune settimane, ma a gettare ulteriore benzina sul fuoco è stata una clip relativa ad un riavvicinamento tra Helena e Lorenzo mostrata durante l’ultima puntata. A quel punto, l’ex velina è sbottata: “Sparlava di lei e Javier e poi ha litigato con me e va a sfogarsi da loro? Ma come sta messo questo? Ma è pazzo? Quella ci gode che noi ci siamo lasciati e Lorenzo ci fa pure comunella adesso”.

Ieri pomeriggio, Shaila si è appartata con le amiche Chiara e Zeudi, e ha rivelato un nuovo segreto di Lorenzo e Helena. Stando a quanto detto dalla ballerina napoletana, i due si sarebbero parlati in videochiamata in diverse occasioni prima di entrare nella Casa del Grande Fratello: “Ragazze ci sono tante cose dietro. Ma ora dico tutto. Non dimenticate una cosa, che Helena e Lorenzo prima di entrare qui si sono scritti, ma non solo, si sono videochiamati più volte. Videochiamate pure? Sì! E non l’hanno mai ammesso”.