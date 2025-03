A poco meno di due settimane della finalissima del Grande Fratello, all’interno della Casa si torna a parlare del “segreto” di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. La modella brasiliana e il concorrente milanese hanno vissuto un breve flirt ad inizio reality, salvo poi voltare pagina rispettivamente con Javier Martinez e Shaila Gatta. Tuttavia, nella puntata andata in onda lunedì sera è stata mostrata una clip su un loro riavvicinamento, tanto che Javier ha deciso di mollare Helena. A ciò si aggiunge che nelle ultime ore sono emersi nuovi retroscena sulla conoscenza tra i due gieffini, iniziata prima di varcare la porta rossa in quanto fanno parte della stessa agenzia.

Dopo la puntata andata del Grande Fratello andata in onda lunedì sera, Shaila Gatta ha commentato con Zeudi e Chiara il riavvicinamento tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato rivelando un dettaglio che spunta fuori soltanto ora. “Helena e Lorenzo, prima di entrare, si sono scritti e videochiamati più volte. E non l'hanno detto”, ha dichiarato l'ex Velina, delusa dal comportamento del suo ex fidanzato.

Mariavittoria inchioda Helena: "Tu e Lorenzo avete lo stesso agente"

A far mormorare i telespettatori è stata anche una domanda ben precisa che Mariavittoria Minghetti ha fatto a Helena la quale, però, ha cambiato argomento anziché rispondere. “Ho sempre cercato la sua amicizia, lui ci ha giocato su. Solo amicizia. Ora sono innamorata di Javier. Quando sono entrata, volevo leggerezza, non volevo amore”. A quel punto, la dottoressa romana le ha chiesto: “Ma voi due avete lo stesso agente?”. Visibilmente in difficoltà, la Prestes ha sviato prima che la regia censurasse l'audio.