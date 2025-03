Sono ormai diversi mesi che le fan di Zeudi Di Palma stanno manipolando e alterando l’esito del televoto del Grande Fratello, prendendo di mira chiunque osi muovere una critica nei confronti della Miss Italia. Nella giornata di ieri hanno anche contattato un’organizzazione per la difesa dei diritti umani affinché intervenga per supportare la gieffina in quanto vittima – secondo loro – di misoginia, bullismo e biofobia. Il comportamento tenuto da Zeudi tra le mura della Casa più spiata d’Italia è stato piuttosto ambiguo. Prima il flirt con Helena Prestes, poi il bacio con Alfonso D’Apice e infine l’avvicinamento a Javier Martinez.

Questa volta, a finire nel mirino delle Zelena è stato Federico Chimirri, il quale ha sottolineato di quanto la Di Palma sia confusa, e a nulla è servito all’ex gieffino precisare che l’orientamento sessuale non c’entrava niente. Per le fan della Di Palma si è ugualmente trattato di omofobia. E così, per vendicare la loro beniamina, hanno letteralmente assaltato il profilo Instagram di Federico, che si è visto costretto a renderlo privato dopo aver ricevuto una quantità enorme di offese, minacce e insulti.