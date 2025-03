Dopo la rottura definitiva tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, anche la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez inizia a mostrare le prime crepe, e il motivo è proprio il modello milanese.

Dopo la fine della relazione con l’ex velina, Lorenzo si è riavvicinato alla modella brasiliana nella Casa del Grande Fratello, circostanza che ha suscitato più di un dubbio nel pallavolista argentino, che non ha assolutamente gradito la ritrovata complicità tra i due coinquilini, e alla fine ha deciso di lasciarla.

“Quando tu e Lorenzo avete fatto il gioco della recitazione, anche io ho notato uno sguardo diverso da parte tua - ha esordito Javier -. Io sento il bisogno di prendere le distanze, lo sai. Fai scherzi con lui e poi non me lo dici perché temi che io possa reagire male. Critichi tanto gli altri, ma forse sei anche tu un po’ confusa. Forse dovresti stare sola per capire meglio cosa vuoi davvero. Mi aspettavo da te atteggiamenti diversi. Perché, prima di entrare qui, hai scritto a lui e non a me? I tuoi occhi non mentono e questo mi fa venire dei dubbi. Rispetta i miei dubbi, perché è quello che sento: voglio prendere le distanze. Se vuoi parlare con lui o stare con lui, non sentirti limitata dalla mia presenza. Io sono umile e buono, ma non sono stupido. Se i tuoi occhi mi trasmettono certe cose… Dormi dove vuoi, fammi sapere e io mi sposto. Non hai capito qual è il vero problema”.

Helena ha provato a tranquillizzarlo: “Non ti puoi paragonare a lui perché quello che ho con te non ce l’ho con lui. Io non ho mai negato che mi sta simpatico, ma è stato cattivo. Io voglio solo baciarti e stare con te”, ma Javier è parso irremovibile.