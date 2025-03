Shaila Gatta ha messo un punto definitivo alla storia d’amore con Lorenzo Spolverato. “Ho amato un grande giocatore, un grande calcolatore…”, ha detto la ballerina partenopea al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera.

Poco prima, gli ormai ex Shailenzo si sono resi protagonisti di un’accesissima discussione, durante la quale l’ex velina ha accusato il modello milanese di essersi schierato dalla parte di Stefania Orlando. Nella giornata di ieri, infatti, la showgirl aveva detto che, secondo lei, Shaila aveva lasciato Lorenzo solo per fini strategici.

“Il tuo amore non vale niente in questo momento. Hai dato ragione a Stefania, stai dicendo che io faccio tutto questo per giocare, fatemi uscire stasera. Ma chi te vo vrè cchiu, Lorè - è sbottata Shaila -. Ma posso perdere, ho vinto nella vita, sono felice. Stai con Helena, che state tutti azzeccati con questo gioco, state andando fuori di testa. Mettiti in discussione fratello mio, ca stai nguajat!”.

Al termine della puntata, Shaila si è sfogata con la sua amica Zeudi: “Purtroppo non cambierà mai, a 30 anni non si cambia, diventerà un narcisista. Troverà un’altra sottona e andrà avanti così. Io sono troppo forte e perciò mi merito di stare qua, ho subito tanto e ho sempre difeso l’amore. Ho litigato con mezza casa per lui. Litigare con Helena spettava a lui, non a me. Ma non aveva le pall3 per farlo. Andasse a quel paese”, ha continuato l'ex velina.

Shaila ha poi aggiunto: “Non sfogo col pianto, ma dentro ho una guerra. Ho idealizzato Lorenzo, ci avevo visto del potenziale. Ma non era amore. Chi mi ama mi parla e si mette in discussione e fa un passo indietro rispetto al suo ego. Lui ama le luci. Se si volesse bene avrebbe accolto una donna che lo ama. Non ama sé stesso, ama le luci. La vita gli ha dato un dono perché io sono un dono, ma non ha saputo coglierlo. Lorenzo è un incoerente e una m*rda”. E ancora: “Il bonus che ha avuto in questa edizione sono stato io, tante volte ho litigato io per lui e c’ho messo la faccia io per lui. Io che bonus ho avuto? Averlo preso nel c**o da lui? Mi ha tutelata mezza volta. Questo non è amore, è egoismo”.