Nel corso della quarantesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 17 marzo, c’è stato l’ennesimo litigio tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, e poche ore dopo la Miss Italia è scoppiata a piangere, sostenendo di essere stata aggredita dalla modella brasiliana. Ma il vero putiferio è scoppiato intorno alle 4 del mattino, quando – come riportano i colleghi di Biccy – su Mediaset Extra era inquadrata la camera da letto e si sentivano delle urla di Helena: “Sfi*ata sei tu e non buttarmi l’acqua addosso”.

La regia ha poi inquadrato la lite che stava avvenendo in cucina, e abbiamo visto la Prestes che, rivolgendosi a Chiara Cainelli, ha gridato: “Mi ha buttato l’acqua addosso, vi faccio vedere come mi ha fatto! Mi ha buttato dell’acqua. Ora ti faccio vedere come mi ha fatto, avvicinati”. Zeudi si è difesa e ha smentito: “Ma cosa dici? Ma è folle”.

Visibilmente agitata, Chiara agitata ha risposto alla modella brasiliana: “Helena vai a dormire subito, per favore smettila! E poi non ti permettere mai più. Non ti avvicinare a me, non ti devi avvicinare”. A quel punto è arrivata Jessica Morlacchi e si è messa in mezzo alle due concorrenti. Helena, però, si è allontanata andando verso Shaila – che nel frattempo aveva portato via Zeudi – ed è sbottata: “Tu la difendi, ma ti faccio vedere cosa mi ha fatto con l’acqua”. Particolarmente alterata, l’x velina ha replicato: “Vattene a dormire e non ti azzardare a toccarmi, sei una provocatrice. Non mi toccare”.

Jessica ha poi chiesto ad Helena di dirle quello che è successo e lei ha raccontato la sua versione: “È stata Zeudi, non Shaila! Mi ha bagnata e io le ho chiesto di non sputarmi l’acqua. È stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dalla sua bocca o anche dalle sue mani, non ho visto bene, ho solo sentito l’acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio. Se mi ha chiesto scusa? No! Mi ha detto ‘tu mi hai provocata’ e non ha chiesto perdono”.

La Prestes ha poi ripetuto tutto a Mariavittoria: “Lei mi ha sputato prima! Guardala, prima però non era così tranquilla e mi ha sputato. Non ce la fa a non sputare quando ci sono io“. Chiara è intervenuta per deridere il racconto di Helena: “Zeudi ma sei un lama. C’è però chi sputa veleno. Ora però vogliamo la traiettoria dello sputo di Zeudi e i filmati a rallentatore“.