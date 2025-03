Dopo la rottura – a quanto pare definitiva - tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato – nel corso della quarantesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, anche la relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez ha iniziato a mostrare le prime crepe, proprio a causa del modello milanese.

Lorenzo, infatti, dopo la fine della storia d’amore con Shaila, si è riavvicinato a Helena, circostanza che ha infastidito Javier, il quale non ha preso assolutamente bene la ritrovata sintonia tra i due. Al termine della puntata la Prestes e Martinez hanno discusso di quanto accaduto, e il pallavolista ha cercato di capire quali fossero le intenzioni della fidanzata.

“Io voglio capire se tu sei pronta a rispondere alle mie domande. Quando avete fatto il gioco della recitazione tu e Lorenzo anche io ho notato uno sguardo un po’ diverso in te. Cosa c’era scritto nella lettera? Io mi voglio staccare un pochettino, lo sai questo? Fai gli scherzi con lui e poi non me lo vuoi dire perché hai paura che io la prenda male. Tu parli tanto degli altri, ma secondo me anche tu sei un po’ confusa, quindi stai da sola e vedi dove vuoi andare. Io mi aspettavo un sacco di comportamenti diversi da parte tua. Perché prima di entrare qui dentro hai scritto a lui e non a me? Gli occhi tuoi non mentono e a me questa cosa fa venire dei dubbi. Rispetta i miei dubbi, stiamo staccati perché è quello che voglio. Se vuoi parlare con lui, vuoi stare con lui non sentirti limitata da me. Io sono umile, sono buono, ma non sono sc*mo, quindi se gli occhi tuoi mi dicono questa cosa… Dormi dove vuoi, fammi sapere che io mi sposto. Non hai capito il problema che c’è”.

Dal canto suo, Helena ha cercato di rassicurare Javier, ma con scarsi risultati: “Io mi aspettavo da te un altro comportamento, non ti puoi paragonare a lui perché quello che ho con te non ce l’ho con lui. Io non ho mai negato che mi sta simpatico, ma è stato cattivo. Io voglio solo baciarti e stare con te. Hai tutto il diritto di essere geloso. Riesci a vedere solo la tua gelosia”.

Quando sono andati in camera per andare a dormire, Javier si è spostato realmente in un altro letto, lasciando di sasso Helena: “Io vorrei dormire con te, quello è il tuo letto, era il nostro. Io voglio dormire con te, non ti preoccupare ci sono tanti letti e posso scegliere. Vado a lavare i denti, non lo ancora dove voglio dormire”.