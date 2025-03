Nel corso della quarantesima puntata stagionale del Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma hanno discusso nuovamente, e quest’ultima ha detto: “Ritieniti fortunata che ti stanno facendo tanti sconti anche stasera”. Durante le Nomination, la Miss Italia ha aggiunto: “Ti fanno gli sconti a continui a parlare”. Al riguardo, Alfonso Signorini non ha chiesto spiegazioni a Zeudi, e al termine della puntata lei si è lamentata e non poco.

Dopo la diretta, Helena ha continuato ad attaccare la Di Palma: “Tu sei una falsa. Io non ho mai attaccato il tuo orientamento. Tu manipoli e sei bugiarda. Con questa falsità rimarrai da sola nella vita vedrai. Sei venuta qui e mi hai usato per arrivare”.

A quel punto Zeudi è sbottata, accusando prima la Prestes di averla aggredita e poi si è lamentata perché nessuno in puntata le ha chiesto cosa intendesse con “ti fanno sconti”: “Avete visto come ha abbassato lo sguardo quando io ho detto quella cosa che mi ha fatto? Sì parlo dell’aggressione che ho subito. Aveva paura che Alfonso mi chiedesse spiegazioni e che io parlassi e dicessi tutto. Io questa cosa l’ho tirata in ballo più volte stasera e nessuno ha detto nulla o mi ha chiesto qualcosa. Quell’attacco e quell’aggressione spero si sia vista. Perché io non me lo merito! Però mi auguro davvero che il pubblico lo sappia e abbia visto l’aggressione”.

Durante la notte, Zeudi è poi scoppiata in un pianto disperato: “Ma poi tutto quello che mi ha fatto dopo quello che ho passato nella mia vita? Lei cosa ne sa di quello che ho combattuto per arrivare dove sono? Questa è follia. Io sono passata attraverso troppe cose e mi devo subire lei che mi ha aggredito e non contenta ha detto che strumentalizzo. Voi mi volete bene, ma non potete capire che ho vissuto io. A questa persona (Helena) hanno fatto un altro sconto, Alfonso non mi ha neanche contraddetto perché sapeva che avevo ragione”.