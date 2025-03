Sono almeno tre le edizioni del Grande Fratello (di cui una nella versione “Vip”) durante le quali alcuni fandom tossici stringono alleanze per alterare l’esito del televoto, creando profili fasulli, mail farlocche e utilizzando bot e vpn per votare anche dall’estero. Quest’anno, però, la situazione è ulteriormente degenerata, e c’è un fandom in particolare manipola le votazioni facendo passare dei concorrenti dallo 0 al 58% nel giro di tre giorni. Una questione che non può essere più sottaciuta, e sulla quale nei giorni scorsi si è espresso anche Alfonso Signorini: “Chi c’è dietro i televoti del Grande Fratello? Io no. Ci sono questi fandom tossici, delle fanbase che inondano il programma di preferenze facendo sì che gli spettatori tradizionali non si sentano rappresentati dai risultati. Capisco che si sentano presi in giro, ma il problema non è mio: è dell’azienda, di chi produce il programma, del gruppo autorale. Sarei la persona più felice del mondo se venisse escluso il voto dei social e rimanesse solo quello degli sms”.

Il mondo dei televoti nasconde più di un lato oscuro, fatto anche di ragazze che promettono loro foto a luci rosse in cambio di un voto per la loro concorrente preferita. La situazione è ormai diventata insostenibile, nonché preoccupante e pericolosa.

Televoto-gate, interviene Striscia la Notizia

Dopo la consegna del tapiro d’oro a Signorini, Striscia la Notizia si è nuovamente occupata della vicenda relativa al televoto del GF contattando il dottor. Marco Dianda, esperto web di dinamiche televisive: “Il televoto del GF prevede 3 voti a persona. Ho scoperto che gli amministratori di fandom chiedono ai partecipanti di votare in modo multiplo, creando delle e-mail false per poter esprimere una moltitudine di voti. Per cercare di stimolare questo meccanismo, gli amministratori minacciano di far uscire i partecipanti dalle chat se non dimostrano di aver votato. Una persona potrebbe creare 100 caselle postali e votare 300 volte. Se pensiamo che un gruppo fandom può avere anche 2.000 persone, potrebbero venir fuori 600mila voti che falserebbero il televoto. Gli amministratori di questi gruppi, oltre a spingere gli utenti a creare account multipli di posta elettronica («Vi lamentate troppo invece di fare il vostro dovere, ovvero votare e creare e-mail», scrive un amministratore), chiedono anche screenshot a dimostrazione di aver fatto delle donazioni che servirebbero per finanziare gli aerei con gli striscioni che passano sopra alla casa del GF, per far sapere ai concorrenti che sono supportati”.

Secondo Striscia la Notizia, “questa testimonianza, oltre a quella di Alfonso Signorini, apre degli scenari inquietanti sul televoto dei programmi futuri, presenti e anche passati”.