Il tweet di Stefania Orlando in merito alla relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (che metteva in cattiva luce l’ex velina) è stato letto ieri sera in diretta nel corso della quarantesima puntata del Grande Fratello. Beatrice Luzzi è intervenuta per difendere la ballerina napoletana, e nel farlo ha fatto riferimento ad informazioni esterne al contesto del programma. Per questo motivo, Alfonso Signorini l’ha rimproverata.

“Ricordo che quando Shaila ha deciso di lasciare Lorenzo, Stefania l’ha molto incoraggiata e sostenuta - ha esordito l’opinionista -. Quando è arrivata la madre, Shaila aveva già lasciato Lorenzo. Inoltre, Shaila ha messo fine alla relazione a causa di una scenata indimenticabile, di cui ancora non conosciamo bene le motivazioni e le spiegazioni, ma davanti alla quale qualsiasi donna avrebbe fatto lo stesso. Sappi, Shaila, che sotto questo post di Stefania ci sono decine di commenti molto negativi nei suoi confronti. Non rinnegare il suo percorso, Shaila”.

Alfonso Signorini bacchetta Beatrice Luzzi

Il commento di Beatrice non è piaciuto a Signorini: “Abbiamo letto il post di Stefania perché è una ex concorrente che solleva una critica. Tu, nelle vesti di opinionista, non dovresti rivelare i tipi di commenti che ci sono, perché questo non è pertinente all’argomento. Non è pertinente all’argomento. Sì, sarà importante, ma per regolamento… Però, per regolamento, Beatrice, non si può fare. Mi sembra un po’ scorretto nei confronti di Shaila, no? Va bene, senti, rimani nelle tue posizioni. Hai fatto una cosa non corretta”.