Dopo essersi mollati e ripresi un indefinito numero di volte, adesso Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembrano aver rotto definitivamente. Tra quelli che non hanno mai creduto alla loro storia d’amore c’è Stefania Orlando che, però, ritiene che ci sia della strategia in questa rottura, e che sia stata pianificata dall’ex velina.

Secondo la showgirl, la ballerina napoletana starebbe portando avanti la carta della donna single forte e indipendente solo perché ha visto che, da parte sua, la dinamica della coppia non l’ha avvantaggiata. Al televoto che l’ha vista opposta a Zeudi Di Palma, Shaila ne è uscita e sconfitta e non è riuscita a conquistare il pass per la finale. Il pubblico le ha preferito la Miss Italia, entrata nella Casa del Grande Fratello da soli tre mesi, e questo per l’ex velina è stato un vero e proprio colpo.

“Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale - ha scritto Stefania Orlando su X -. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?”.

Shaila Gatta, lo sfogo dopo il mancato accesso alla finale

“C’è una parte di me che sta rosicando, una parte di me che ce l’ha con lui. L’amore per me è stato un premio o un’arma a doppio taglio? La coppia mi pesa, mi ha penalizzata. Essendo lui una persona più capricciosa si è permesso tutto, ho avuto tante energie per comprendere lui, non ho mai fatto capricci. Io non sono la coppia. Io non sono la fidanzata di Lorenzo, io sono Shaila. Se ho un rimorso è quello di non essermi concessa il diritto di battere i piedi per terra anche io. Sono stata al suo fianco nelle reazioni più forti, ho avuto molta pazienza”.