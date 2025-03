Nella Casa del Grande Fratello si respira un’aria pesantissima, e nelle ultime 24 ore è successo di tutto: coppie scoppiate, amicizie a rischio ed equilibri saltati. Anche Tommaso Franchi, da sempre moderato, ha mosso pesantissime accuse all’indirizzo di Zeudi Di Palma.

Bisogna tornare allo scorso febbraio, quando durante una lite con Zeudi Di Palma, Helena Prestes si è resa protagonista di uno scivolone: “Lei deve capire bene cosa vuole perché fa molta confusione. Prima vuole me, poi Javier. Secondo me tu e tante donne con la vostra scelta sessuale dovete comportarvi meglio. Sai benissimo che ero tua amica, mi comportavo come amica”.

Parole che non sono piaciute alle Zelena, che hanno inviato un aereo che ieri ha sorvolato la Casa più spiata d’Italia: “L’orientamento non è confusione. ZDP noi con te”. Uno striscione che ha mandato su tutte le furie Helena, che è sbottata: “Io non ho mai detto che lei è confusa perché non è etero. parlavo della situazione personale, del fatto che prima diceva che voleva me e poi diceva che le piaceva Javier”.

La modella brasiliana ha trovato un alleato in Tommaso, che ha fortemente criticato Zeudi: “Lei ci sguazza in queste cose. Lei ha fatto un Grande Fratello ridicolo, te lo dico anche io adesso. E poi lei si mette sempre in mezzo. È brava a fare quello”.

In seguito, l’idraulico toscano ha mosso accuse pesantissime nei confronti della Miss Italia, dichiarando che strumentalizzerebbe il suo orientamento sessuale: “Lei è una grande giocatrice non me ne frega niente, io domani vado contro la finalista… ora lo dico, strumentalizza il suo orientamento”.