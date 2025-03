Ancora due settimane e scopriremo il nome del vincitore della diciottesima edizione del Grande Fratello che, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà Zeudi Di Palma, forte del potentissimo fandom delle Zelena.

I concorrenti in gioco sono sempre di meno, e nella puntata che andrà in onda questa sera ci sarà un nuovo eliminato. In nomination ci sono Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. E’ bene sottolineare, che l’ex velina e il pallavolista argentino sono in possesso del bonus e, in caso di eliminazione, hanno la possibilità di tornare in gioco.

Stando ai risultati dei sondaggi su siti e forum dedicati al reality show condotto da Alfonso Signorini, la concorrente più votata è Helena Prestes, seguita da Shaila Gatta, mentre a rischio c’è Chiara Cainelli. Anche in questo caso, la situazione cambia radicalmente su X, dove la fidanzata di Alfonso D’Apice risulta essere addirittura la preferita grazie ai voti delle fan di Zeudi Di Palma. A questo punto, a rischiare di uscire dalla casa del GF potrebbe essere Mariavittoria.

Grande Fratello, il recap delle Nomination

“Shaila apre le Nomination scegliendo Mariavittoria: “Avevamo costruito tanto, le voglio ancora bene, ma mi ha deluso molto e non lo dimentico”. Poi aggiunge: “In realtà, però, mi manca la sua presenza”.

Javier segue nominando Chiara, spiegando: “È abbastanza chiaro che il nostro rapporto non sia tra i migliori”. Mariavittoria opta a sua volta per Chiara, confermando la crescente distanza tra loro. Giglio sceglie Helena, considerandola una concorrente forte. Chiara ricambia la Nomination a Mariavittoria: “Effettivamente ci siamo allontanate e il rapporto è andato a scemare”.

Anche Tommaso vota per Chiara, ma accusa Shaila di agire per strategia, sostenendo che abbia scelto Mariavittoria anziché Helena perché la considera più debole. La ballerina non ci sta e gli ricorda di aver nominato Helena proprio lunedì. Helena sceglie Shaila: tra le due non c’è evidentemente simpatia.

Zeudi che sceglie strategicamente Mariavittoria, nella speranza che possa uscire proprio lei nel caso in cui andasse al televoto contro Chiara. Segue Lorenzo che nomina Javier per essere andato contro Chiara in un momento in cui altri inquilini le stavano andando contro. Chiude Jessica che opta per Chiara: “volevo uscisse lei stasera e non Stefania”. Chi sarà il nuovo eliminato?”.