Ospite di Giada Di Miceli a Radio Radio a Non Succederà Più, Eleonora Cecere ha detto la sua sulla coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello.

“Al di fuori secondo me si perdono, finisce tutto. Secondo me è una cosa televisiva ma magari sbaglio. Quando si arriva verso la fine ci si arrampica su tutto”. L’ex volto di Non è la Rai è entrata a gamba tesa anche su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Per il momento è meglio che si siano lasciati, poi magari fuori dalla Casa si rincontreranno in contesti diversi e vedranno la loro storia in maniera diversa”.

Eleonora Cecere, perché ha lasciato il Grande Fratello

“La mancanza della mia famiglia è stata davvero forte, soprattutto perché per me era la prima esperienza di questo tipo. Come ho detto più volte, noi siamo una famiglia molto unita, passiamo tanto tempo insieme e il nostro legame è davvero profondo. Stavo vivendo un’esperienza straordinaria, qualcosa che desideravo da anni, ma allo stesso tempo sentivo di non essere completamente me stessa. Questo ha portato mio marito, che seguiva tutto da casa, a percepire il mio stato d’animo. Quando è venuto a parlarmi, mi ha detto che le nostre figlie avevano bisogno di me perché stavano affrontando alcune difficoltà a scuola…”.

Eleonora Cecere ha poi aggiunto: “Mia figlia più grande aveva iniziato ad avere difficoltà a scuola perché sentiva molto la mia assenza. Noi siamo abituati a stare sempre insieme, anche durante gli spettacoli teatrali, quindi questo distacco, essendo il primo reality, è stato davvero difficile per loro. Inoltre, non c’era una data precisa per il mio rientro a casa, e per me non c’è stato alcun dubbio: ho scelto di tornare subito dalle mie figlie e da mio marito.

Ringrazierò sempre il Grande Fratello per questa meravigliosa opportunità, è un programma che mette davvero alla prova. Sicuramente era un’occasione importante per la mia carriera, ma questo non significa che non ci saranno altre opportunità lavorative. Quando si tratta dei figli, una mamma deve prendere una decisione, e io ho seguito il mio cuore”.