Nelle ultime settimane, la tensione all’interno della Casa del Grande Fratello ha abbondantemente superato il livello di guardia, in particolare tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Quest’ultima, infatti, ha iniziato a ribellarsi al modello milanese, e il loro rapporto si è inevitabilmente incrinato. Le cose sono poi precipitate quando l’ex velina ha messo in dubbio il suo ruolo nella coppia e il fatto che determinati atteggiamenti possano averla danneggiata ai fini del gioco, precludendole l’accesso alla finale. Tutto questo ha avuto il suo culmine ieri sera, quando Spolverato si è reso protagonista dell’ennesima sceneggiata.

Nel corso della serata, Lorenzo e Shaila hanno iniziato a punzecchiarsi a vicenda, e alla fine la ballerina partenopea è sbottata: “Mi hai detto in bocca al lupo per tutto? Ecco allora in bocca al lupo e levati di qui. Ciao, fai finta che non esisto qui dentro. Senza di te io vivo lo stesso, e basta, ciao. Io ti guardo? Ma chi ti considera? Se posso io ti evito, quindi fai pure lo stesso”. Spolverato ha risposto stizzito: “Evitami, brava, ma fallo fino alla fine. Sei una ragazzina di due anni e lo stai dimostrando”.

A quel punto le cose sono degenerate. Shaila stava pulendo la moquette macchiata (ieri sera i concorrenti si sono divertiti a lanciarsi del cibo), e Lorenzo le ha lanciato uno straccia a terra, facendola innervosire: “Oddio basta, ecco arrivato Mario Merola”. Il gieffino milanese è andato a prendere il quadro che l’ex velina gli aveva regalato per il compleanno, l’ha spaccato e l’ha gettato nella spazzatura: “Guardami, tutto il rispetto che ti ho portato finisce in un bidone Shaila, così almeno te lo ricordi”.

Non è la prima volta che Lorenzo scatta quando si sente dare del “Mario Merola”, re della sceneggiata napoletana. Lo scorso novembre, durante una lite con Shaila, Spolverato era sbottato: “Non mi dire Mario Merola! Mi ferisci. Non pensi che magari Mario Merola me l’ha detto un bambino da piccolo e mi ha picchiato dicendo ‘tu sei un Mario Merola’. Se è successo? Sì!”.