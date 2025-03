Ieri notte, i concorrenti del Grande Fratello hanno messo per un attimo da parte le tensioni delle ultime settimane e si sono scatenati tra musica, balli e qualche drink di troppo. Persino Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Shaila Gatta e Helena Prestes hanno scherzato insieme, ma ad un certo punto il party è degenerato quando c’è stato il taglio della torta, quando qualcuno ha preso la panna e ha iniziato a sporcare gli altri. Alla fine, del dolce non è rimasto nulla perché è finito sui vestiti, capelli, divani, moquette, sedie, puri e vetrate. E mentre nel salone gli inquilini erano intenti a lanciarsi del cibo, Tommaso Franchi era chiuso in confessionale, e quando è uscito è stato colpito da un pezzo di torta, e a quel punto è andato su tutte e furie.

Giglio ha sporcato i capelli, la t-shirt e la guancia dell’idraulico toscano, che è sbottato: “Puliscimi il letto, prima mi pulisci il letto. Non me ne frega un ca**o Gigli, ora mi vai a pulire il letto! Non scherzo, vammi a pulire il letto. Ma che ca**o volete da me? Siete dei bambini maleducati di me**a. Sono ubriachi fradici e vogliono fare i ganzi. Andate a farli fuori i ganzi. Non ci vengo con voi! Lasciatemi stare in pace”.

Tommaso si è poi diretto verso la camera da letto, dove è stato raggiunto da Mariavittoria Minghetti, che ha cercato in tutti i modi di calmare il fidanzato. L’intervento della dottoressa romana, però, non è servito a nulla: “No, non ti voglio baciare! Sei ubriaca ance te? Non lo vedi che sono a disagio? Lo senti o no che non sono a mio agio e non voglio darti un bacio? E allora perché continui? Perché mi arrabbio? Sono sei mesi che sono qui dentro e mi hanno sporcato tutto il letto e mi gira il ca**o. Siete tutti ubriachi fradici e mi fate schifo, ubriachi di brutto, vi siete ubriacati come delle spugne”.