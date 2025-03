Nelle ultime ore, Luca Salatino è finito al centro del gossip per via di una presunta frequentazione con una “famosa attrice italiana”.

L’indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano e Amedeo Venza, ai quali l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, nonché ex tronista di Uomini e Donne, aveva replicato senza, però, smentire il pettegolezzo.

L’esperta di gossip campana aveva ricevuto un messaggio di un utente che le ha confidato di aver avvistato lo chef romano in atteggiamenti complici con una nota attrice, e le parole di Salatino sono sembrate quasi una conferma: “A 33 anni, single da due, posso uscire con chi voglio, o bisogna ancora rendere conto a qualcuno?”.

Nelle scorse ore, la Marzano ha spoilerato il nome della donna in questione. Si tratterebbe di Ludovica Martino, giovane attrice classe 1997, conosciuta al grande pubblico per il ruolo di Eva Brighi in Skam Italia.