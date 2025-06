La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a vele spiegate. Da quando il Grande Fratello è terminato, la modella brasiliana e il pallavolista argentino sono praticamente inseparabili e pensano seriamente al futuro, tanto che si sono lasciati andare a dichiarazioni sulla possibilità di allargare la famiglia. Tuttavia, nella giornata di ieri si è verificato uno scossone: tutto è iniziato quando un utente ha scritto a Deianira Marzano, rivelando che l’ex gieffina avrebbe rivisto il suo ex fidanzato Carlo Motta.

Ovviamente, il rumor ha fatto in brevissimo tempo il giro del web, e in seguito ad attacchi ed insulti di ogni tipo, Carlo Motta si è visto costretto a rompere il silenzio, confermando di fatto che lui e Helena si sono rivisti in più occasioni dopo il GF: “A causa delle continue offese che ricevo nei commenti per non aver smentito certe voci sul fatto che mi frequento con Helena, mi vedo costretto a confermare che tali voci sono vere. Ci siamo visti in diverse occasioni per fare kite, dopo la fine del Grande Fratello, abbiamo un buon rapporto e non ho nulla contro la sua attuale relazione. Inoltre, è assolutamente falso che io abbia mandato dei fiori”.

Adesso, c’è chi ipotizza che dopo quanto accaduto ieri, Javier non l’abbia presa assolutamente bene e avrebbe litigato con Helena. Biagio D’Anelli, invece, ha raccontato di aver sentito Martinez, e che quest’ultimo si starebbe comportando da “gran signore” dopo ciò che emerso in seguito alle parole di Carlo.

D'Anelli su Javier: "Dopo quello che ha scoperto si sta comportando da gran signore"

“Siete in molti a chiedermi cosa sta succedendo tra Helena e Javier… Io dico solo una cosa: il Grande Fratello è finito e non va detto nei minimi dettagli quello che realmente sta succedendo perché sono cose loro […] Dico soltanto una cosa: un ex fidanzato che adesso millanta frequentazioni dopo che ha denigrato Helena quando lei era dentro la Casa, e adesso parla di affetto e incontri… Ma voglio dirvi una cosa in esclusiva: ieri sono stato più di venti minuti al telefono con Javier, e per solidarietà maschile dico soltanto che è un gran signore. Scoprirete il perché, sarà lui a dirvi i motivi se deciderà di farlo. E’ un gran signore per come si sta comportando e per quello che ha scoperto”.