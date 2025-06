Lo scorso 26 dicembre, mentre si trovavano all’interno della Casa del Grande Fratello, Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma si sono baciati. A raccontarlo era stata la stessa Miss Italia a Helena Prestes (salvo poi smentire in seguito).

“Tu penserai che sono pazza. Mi sono ritrovata in una situazione un po’ strana. Non ridere, perché adesso che ti racconterò non riderai più. Non è una cosa bella. Quando sono venuta da te dopo i regali di Natale delle famiglie, poi mi è venuta a cercare Alfonso, noi abbiamo tanti amici in comune. Poi lui si è aperto con me e ha parlato della situazione di suo padre. Ci siamo parlati tanto sul letto, mi ha detto tante cose sue. Poi c’è stato un problema. Lui a un certo punto… da una parte ha fatto una cosa carina e dall’altra non l’ho apprezzata. Se io entro in contatto con una parte profonda di una persona, non mi piace mischiare con l’aspetto fisico. A me non piace che in momenti di confessioni si vada sul fisico, ma è successo.

La verità è che lui ha provato a baciarmi e io mi sono un po’ scansata all’inizio. Però non so dirti, è come se mi fossi sentita un po’ in dovere di farlo nei suoi confronti e quindi c’è stato. Ero nel mood di confortarlo in quel momento, di farlo sentire… è stato otto anni con una persona, poi si è staccato da quella persona. Un uomo che ha sempre avuto affetto e attenzioni, poi si ritrova da solo in questa casa e nessuno lo considera, ci sta che ci prova a baciare una persona che anche solo esteticamente può piacergli. C’è stato questo bacio e mi andava di dirtelo. Non volevo tenerti un segreto. Io gli voglio bene, ma con lui non voglio andare oltre”.

Nella giornata di ieri, durante una lunga diretta su Instagram, Chiara Cainelli ha svelato le ragioni della fine dell’amicizia con Zeudi Di Palma, e ha anche raccontato un retroscena relativo proprio a quest’ultima e a quel famoso bacio con Alfonso D’Apice: “Lei ha addirittura tolto il segui ad Alfonso su Instagram, ma sono sincera, non so perché. So però che qualcuno che le è vicino ha scritto ad Alfonso, quando ero ancora dentro la Casa, per chiedergli di smentire il bacio che c’era stato con Zeudi (dentro la Casa, ndr). Oggi quei messaggi sono stati cancellati, ma io ho ovviamente tutti gli screenshot”.