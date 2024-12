Quando Zeudi Di Palma ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha rivelato che tra l’ex Miss Italia e Alfonso D’Apice ci sarebbe stata una storia dopo che lui era stato scaricato da Federica Petagna. In realtà, il gieffino napoletano ha minimizzato al riguardo: “No, non siamo mai stati insieme, nemmeno una frequentazione. Diciamo che c’è stato un bacio, una cosa così, ma nulla di serio e nemmeno una conoscenza”. In seguito, i due non si sono mai veramente considerati, con Alfonso che di è avvicinato a Mariavittoria Minghetti e Zeudi che ha fatto lo stesso con Helena Prestes.

E proprio a distanza di poche ore da quando la Di Palma ha detto di essere interessata alla modella brasiliana, l’ex Miss Italia si è appartata in camera da letto con D’Apice ed è scattato un bacio. I due concorrenti si sono avvinghiati l’un l’altro e hanno cercato di coprirsi con un cuscino. Tuttavia, i rumori in sottofondo erano inequivocabili, e Zeudi ha poi detto: “Eh vabbè eccoci qui. Mio Dio, io mi caccio sempre nei guai, è una cosa allucinante. Sono sempre la stessa. Vabbè dai io direi che è meglio se adesso ci andiamo a prendere una tisana”.

Nel frattempo, i cosiddetti Zelena, fan della ship tra Zeudi e Helena, non hanno preso bene questa inaspettata svolta. “Ecco un altro palo che ci siamo prese”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Ragazze non cercate giustificazioni o altre interpretazioni, Zeudi ha baciato lui e ha capito di aver fatto una cavolata, e adesso mette le mani avanti cercando di far passare male Helena, dicendo che non si fida per il suo rapporto con Lorenzo. È così palese”; “Mi dispiace solo per Helena, quando lo scoprirà”.