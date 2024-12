La tormentata storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra essere giunta definitivamente ai titoli di coda. Tra le mura della Casa del Grande Fratello, l’ex velina e il modello milanese si ignorano, e quelle rare volte in cui si rivolgono la parola finiscono per litigare. Intanto, nelle ultime ore si sta facendo strada l’ipotesi che la ballerina partenopea possa tornare tra le braccia di Javier Martinez. Tuttavia, nella giornata di ieri Shaila ha escluso questa possibilità, aggiungendo di vedere bene insieme il pallavolista argentino e Chiara Cainelli.

Shaila Gatta, la riflessione su Javier Martinez

“Con Lorenzo è finita davvero, ora poi mi rendo conto di tante cose. Ho fatto una riflessione su lui ed Helena. Anche il suo rapporto con Helena, diceva che il problema non ero io e invece il problema ero proprio io. Adesso che mi ha lasciata è spesso con lei e sono tornati amici come prima.

Io con Javier? La mia situazione è diversa. Con Javier già quando stavo ancora con Lorenzo avevo ricominciato a ricostruire un rapporto civile anche con lui e piano, piano siamo tornati a parlare. Io sono sempre stata trasparente e sono fiera di come sono riuscita a trovare un equilibrio con lui. Non è che mi sono lasciata con Lorenzo e divento amica di Javier, avevo già iniziato prima.

Se voglio tornare con lui? Ma no! Io sono andata da Chiara e le ho detto ‘ste cose che dicono su me che voglio tornare con Javier sono cavolate, stai tranquilla e serena, non c’è più nulla, anzi siete bellissimi e state da Dio insieme’. Sono perfetti per stare insieme, mamma mia, dormono tutto il giorno tutti e due, sono proprio fatti l’uno per l’altra”.

Mentre Shaila parlava con Mariavittoria, Lorenzo ha chiesto a Javier se è vero che parla spesso dell’ex velina, e il pallavolista ha risposto: “Se è vero che parlo sempre di Shaila? Tu mi senti parlare di lei? No, ecco bravo. Se entrano i nuovi gieffini e mi chiedono della storia che ho avuto con lei è normale che racconto velocemente com’è andata”.