Gabriel Garko è senza dubbio tra gli amici più cari di Eva Grimaldi. I due attori sono stati colleghi (hanno recitato insieme), e per anni la loro coppia (finta) è stata tra le più chiacchierate. L’attuale concorrente del Grande Fratello ha speso belle parole per Gabriel all’interno della Casa. Mentre cercava di consolare Shaila Gatta, a pezzi dopo la rottura con Lorenzo Spolverato, Eva ha dichiarato: “Quella tua e di Lorenzo è una storia finta, io le riconosco perché ne ho avuta una. Ho avuto un amore finto e se n’è parlato tanto e quindi riconosco gli amori fasulli. Ho avuto questa relazione finta per quattro anni, fatto anche per le copertine”.

Lo scorso lunedì, la Grimaldi è tornata a parlare di Garko e si lasciata scappare anche una parolaccia. Durante una chiacchierata con Luca Calvani, Eva ha detto: “Hai fatto Le Fate Ignoranti con Gabriel? Oddio ecco dove ti avevo visto. Ecco sì, adesso mi viene in mente tutto. Infatti da quando sono entrata dicevo ‘ma lui ha fatto anche qualcosa di grande in cui l’ho visto’. Carino Gabriel vero? Lui è tanto caro. Però di recente manco mi ha risposto. Sì però questo str**zo… gli ho lasciato un messaggio ‘Gabriel vado nella casa, torno al Grande Fratello’ e lui ‘ma sei sicura?’ e io ‘ma certo, sì’. E lui non...”. A quel punto la regia ha staccato l’audio e non è stato più possibile ascoltare il resto della conversazione.