Le voci sul presunto “guru della moda” vicino a Lorenzo Spolverato sono arrivate anche nella Casa del Grande Fratello, e nel corso dell’ultima puntata la madre di Shaila Gatta ne ha parlato proprio con il modello milanese. Se fino ad oggi questo misterioso personaggio non aveva un’identità, adesso grazie al settimanale Nuovo Tv e a Biagio D’Anelli ha un nome e cognome. Si tratta dello stilista Saro Mattia Taranto, che ha deciso di uscire allo scoperto ed ha rilasciato una lunga intervista al magazine diretto da Riccardo Signoretti.

Il "guru della moda" esce allo scoperto

“Io e Lorenzo ci siamo conosciuti alla prima a Milano del film Runner il 2 dicembre 2023. Durante la serata Lorenzo si è mostrato particolarmente galante con me. E devo ammettere che è stato anche molto malizioso, come si fa quando si è interessati a qualcuno. Dopo l’evento abbiamo deciso di proseguire la serata insieme. Poi lui mi ha accompagnato a casa e in auto c’è stato un bacio tra di noi. Ma il bacio tra di noi è stato molto passionale e sentito. Non è stato un bacetto tra amici ma qualcosa di più sentito!

Non ero abbastanza coinvolto da andare avanti. Non sono uno che si lascia andare fin da subito. E poi ci sono stati dei comportamenti che non mi sono piaciuti. Ad un certo punto Lorenzo ha fatto…aria! un comportamento che non mi è piaciuto. Con le sue arie…intestinali ha soffocato tutta la magia!

Lui mi è sembrato una persona molto diversa da quello che ora vedo nella Casa. Durante la nostra serata i suoi atteggiamenti e comportamenti mi sono sembrati differenti. La spontaneità che ho visto mi è sembrata svanita nel reality”.