Durante l’ultima settimana, Jessica Morlacchi ha fatto in diverse occasioni insinuazioni su Luca Calvani. “Io non ho parlato perché sono una signora. Sono stata zitta per proteggere lui e quell’altra persona. […] Ed è meglio che non vada a parlare con Luca, perché se poi mi fa agitare io non so se riesco a tenere la bocca chiusa e non voglio metterlo in difficoltà. Fino ad ora sono stata una signora e voglio continuare ad esserlo”.

Ieri sera, durante la diciannovesima puntata del Grande Fratello, la cantante ha detto chiaramente che l’attore toscano, tramite “un assistente inconsapevole”, avrebbe ricevuto dei messaggi in codice dal suo compagno: “Mi è stato detto dieci giorni fa, che è stato avvisato con delle parole in codice. Mi ha detto guardandomi negli occhi ‘ama, sogna, esagera’. Delle cose che gli sono state riportate tramite i nostri assistenti. Delle parole in codice tra lui e Alessandro, che si lanciavano dei messaggi. Luca mi ha detto ‘da casa mia tutto ok‘”.

Calvani ha cercato di arrabattarsi alla meno peggio, e quel punto Mariavittoria Minghetti ha parlato di messaggi nascosti nei calzini di Luca (clicca QUI per l’articolo).

Al termine del confronto, Jessica (credendo di non essere più collegata con lo studio), ha detto a Luca che gli autori lo hanno graziato: “Ti hanno fatto uno sconto che nemmeno te ne rendi conto… ti hanno proprio graziato. Tu hai un po’ tremato e hai pensato ‘è meglio che mi riappacifico con lei’. Perché ci sono delle cose che non mi tornano, sono sincera e diverse cose non tornano”.