Negli ultimi giorni è parsa evidente la vicinanza tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma in un crescendo di coccole, sguardi, abbracci e qualche bacio. L’ex Miss Italia era entrata nella Casa del Grande Fratello in qualità di ex flirt di Alfonso D’Apice, mentre la modella brasiliana si è prima invaghita di Lorenzo Spolverato per poi dichiararsi a Javier Martinez (in entrambi i casi le è però andata male). A quanto pare, però, dietro l’interesse per i due maschi “alfa” della Casa si nascondeva altro.

Zeudi Di Palma ha sempre vissuto alla luce del sole la sua bisessualità, tanto che la voce circolava nell’ambiente già da diverso tempo. Lei stessa ha confermato in puntata che si sente molto “sicura” al riguardo: “Da parte mia c’è più sicurezza, sono più risolta. Vivo la vita e non mi interessa del giudizio delle persone, ho una grande mamma che mi ha sempre aperto le braccia su qualunque cosa. In Helena un po’ rivedo la me di anni fa”. Anche Helena Prestes dentro di sé ha sempre saputo di essere bisessuale (alcuni giorni fa ha rivelato di essere stata con due donne), ma il pensiero l’ha sempre spaventata.

Il coming out di Helena: "Sono stata con due ragazze"

“Sono stata con due ragazze, però ho sempre detto dentro di me ‘questo non si fa’. Questa cosa che in realtà mi è sempre venuta in testa, ho sempre rimosso, perché ho sempre seguito quello che diceva mia mamma che era un po’ dura. […] In tre mesi che sono qua solo Zeudi mi ha spaventata, il modo in cui mi tocca è quasi intimo, abbracci veri. […] Sono sorpresa perché il Grande Fratello è incredibile, questa esperienza ti fa vedere tante cose su di te”.

A parlare del rapporto fra Zeudi ed Helena è stato anche Luca Calvani: “Helena, non farti troppe domande, se tua mamma si arrabbia le passerà. I genitori vogliono che i figli siano semplicemente felici”.