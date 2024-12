Fedez ha deciso di trascorrere di vacanze ai Caraibi, esattamente a St. Barth. Il rapper milanese ha preso in affitto una villa super lusso dal costo di quasi 30mila euro al giorno (clicca QUI per l’articolo), dove si trova in compagnia di alcuni amici. L’ex moglie Chiara Ferragni, invece, ha raggiunto l’Alpe di Siusi (con lei i figli, la mamma Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina con i rispettivi partner).

Ieri sera, durante una diretta su Instagram, Fedez ha svelato che Leone e Vittoria lo raggiungeranno a St. Barth a gennaio: “Sono a Saint Barth, purtroppo senza i bimbi. E’ il mio primo Natale senza di loro, quest’anno stanno con Chiara. Però ovviamente ci sentiremo. Mi raggiungeranno qui. Non vedo l’ora che mi raggiungano qua a St. Barth subito dopo Capodanno”.

In una recente intervista rilasciata all’Ansa, i tre legali di Fedez, Alessandro Simeone, Andrea Pietrolucci e Pompilia Rossi hanno annunciato che nei prossimi mesi verrà ufficializzato il divorzio con Chiara Ferragni: “Nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall’influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo, hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli”.