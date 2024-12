Bianca Guaccero, reduce dal trionfo a Ballando con le Stelle, condurrà PrimaFestival. “Sono stata a Sanremo nel 2008 a 27 anni. Torno a 43 anni perché Carlo Conti qualche tempo fa mi ha chiamata proponendomi questa cosa e amando io Sanremo non potevo essere che la persona più felice a cui ha rivolto questo invito”, aveva dichiarato al TG1. In seguito, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che fa, ha sottolineato: “Qualche tempo fa mi ha chiamata Carlo Conti e mi ha chiesto di presentare il PrimaFestival. Io sono stata felicissima perché non poteva rivolgere questa richiesta a persona più felice e più grata”.

La richiesta per la conduzione del PrimaFestival sarebbe stata fatta ala Guaccero un paio di settimane fa, ben prima del suo trionfo a Ballando con le Stelle.

“Ho fatto cose meravigliose a Ballando Con le Stelle. Se non avessi avuto il maestro che ho avuto non sarebbe stata la stessa cosa. Io devo molto a Giovanni Pernice e mi è sempre stato accanto. In qualche modo mi sono sentita presa per mano ed è stato bello. Questo è stato un viaggio meraviglioso. Ballando è molto di più di quanto io abbia sentito raccontare. Mi sono riscoperta, ho vissuto le mie paure, le debolezze, la mia forza. e mi sono messa alla prova contro i miei limiti e non solo fisici. Mi sono raccontata in modo onesto e ringrazio molto anche gli autori. Fino ad oggi non avevo saputo raccontarmi in questa maniera. Credo che questo programma abbia tirato fuori il meglio di me e sono tanto grata”.