Durante la finalissima di Ballando con le Stelle, sono state fatte una serie di votazioni segrete da parte della giuria che hanno influito sul podio, dove sul gradino più alta è salita Bianca Guaccero, seguita da Federica Pellegrini e Federica Nargi.

Nella giornata di ieri, queste votazioni sono state rese pubbliche, e su tutte spicca uno zero dato da Selvaggia Lucarelli alla Nargi, che ha indubbiamente influito sul piazzamento della concorrente. Sommersa dalle polemiche, la giurata ha spiegato il motivo della sua scelta: “Spiegata semplice: Nargi e Favilla erano la mia coppia preferita. Fin dalla prima puntata, come si è visto. Arrivati alla dodicesima puntata era evidente che non avrebbero vinto, perché Guaccero e Pernice erano oggettivamente imbattibili. E quindi ho scelto di dare uno zero che per me è un non voto e di far ballare Pasquale/Pellegrini nello spareggio finale, visto che avevano ballato insieme per pochissimo. Anche perché Pellegrini è stata penalizzata dalle circostanze e Pasquale pensa al ritiro per fare il coreografo. Ovviamente poi il mio voto finale è andato a Bianca”.

Ballanco con le Stelle, le votazioni segrete della giuria

IVAN ZAZZARONI: 10 a Guaccero, 10 a Nargi, 10 a Pellegrini

FABIO CANINO: 10 a Guaccero, 6 a Nargi, 3 a Pellegrini

CAROLYN SMITH: 10 a Guaccero, 10 a Nargi, 10 a Pellegrini

SELVAGGIA LUCARELLI: 10 a Guaccero, 0 a Nargi, 10 a Pellegrini

ALBERTO MATANO: 5 punti a Pellegrini

ROSSELLA ERRA: 5 punti a Guaccero

SARA DI VAIRA: 5 punti a Pellegrini

SIMONE DI PASQUALE: 5 punti a Guaccero

Votazioni per la vittoria

IVAN ZAZZARONI: 1 punto a Guaccero

FABIO CANINO: 1 punto a Guaccero

CAROLYN SMITH: 1 punto a Guaccero

SELVAGGIA LUCARELLI: 1 punto a Guaccero

ALBERTO MATANO: 1 punto a Pellegrini

ROSSELLA ERRA: 1 punto a Guaccero

SARA DI VAIRA: 1 punto a Guaccero

SIMONE DI PASQUALE: 1 punto a Guaccero