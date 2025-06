Sono giorni complicati per Helena Prestes. Dopo le dichiarazioni del suo ex fidanzato Carlo Motta, che a Fanpage.it ha rivelato di averla incontrata in più occasioni (senza che Javier Martinez ne fosse a conoscenza), si era trincerata nel silenzio, salvo poi intervenire sui social per negare ogni tradimento e per ribadire che la relazione con il pallavolista argentino sarebbe proseguita.

Il fatto che Javier non si fosse esposto aveva spinto i fan della coppia a dubitare che i due stessero ancora insieme, e ad ipotizzare un momento di crisi vissuto in privato. Una crisi che sembrava essere confermata anche da una mossa social di Gessica Notaro, grande amica e manager di Martinez. L’attivista, che aveva inizialmente dato la sua benedizione alla coppia, dopo le dichiarazioni di Motta aveva improvvisamente deciso di togliere il “segui” a Helena. Questo improvviso allontanamento virtuale, unito al silenzio di Javier sulla questione, aveva spinto gli Helevier a immaginare che i due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello si fossero allontanati, e che stessero aspettando il momento giusto per comunicarlo pubblicamente. Così non è stato. Al contrario, delle foto di alcune fa dimostrano che i due ex gieffini stanno ancora insieme.

È stata una fan a intercettare Javier ed Helena insieme. I due si trovavano a Bologna e hanno accettato di posare per una foto. “Tutto ok tra Helena e Javier – ha scritto l’esperto di gossip Alessandro Rosica -. Oggi a Bologna super affiatati e sereni. Un po’ scossi dallo schifo creato da gente vicino a loro, e che hanno prontamente allontanato”.