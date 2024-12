Al Grande Fratello, Chiara Cainelli e Javier Martinez si sono baciati e si sono dichiarati l’un l’altro. Tutto è avvenuto a bordo piscina, e a raccontarlo è stato anche il sito ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini: “Javier e Chiara, dopo la festa, si ritrovano a bordo piscina e chiacchierano dei vari concorrenti. Il pallavolista indaga sulle preferenze dell’amica, la quale ammette di aver legato maggiormente con le persone che hanno iniziato l’avventura assieme a lei. Il ragazzo ne approfitta per avvicinarsi sempre più a Chiara. Abbatte la distanza tra i due cuscini, si mette accanto a lei e Chiara, a proprio agio, accavalla le sue gambe su lui. Si coprono il volto con il plaid e rimangono qualche minuto così, tra sospiri e sussurri”. Ed è qui che scattato il primo bacio.

“Riemersi dalla copertina, i due continuano a scambiarsi effusioni e parole affettuose. Scherzano e si accarezzano dolcemente. Javier le chiede se sia confusa. “Non per quanto riguarda te” risponde subito la ragazza, convinta che il suo caos interiore derivi da una condizione di confusione generale. “Non ci conosciamo, potresti avere dubbi su tutto” incalza Javier, curioso di conoscere i suoi reali pensieri”.

Le premesse per una relazione

“Chiara specifica di non aver lasciato situazioni in sospeso fuori dalla Casa e di non aver nemmeno dubbi sulla persona di Javier. L’indecisione è frutto dei suoi stessi sentimenti, ancora non sa bene cosa stia provando”. Lei è single e lui anche, dato che con Shaila Gatta è finita e con Helena Prestes non è andato oltre il bacio. “Entrambi concordano nel lasciare correre le cose in maniera, poi tornano sotto le coperte per scambiarsi altre coccole e baci. Se queste sono le premesse, i presupposti per una storia, che sia un po’ più di un’amicizia, ci sono tutti”.