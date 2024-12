Due giorni fa è andata in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne prima della pausa natalizia, durante la quale è stato protagonista il trono di Martina De Ioannon.

Dopo che la tronista e uno dei suoi corteggiatori, Gianmarco Steri, avevano avuto un confronto decisamente duro, il giovane romano aveva deciso di raggiungere l’ex volto di Temptation Island in camerino, sorprendendola con un bacio molto appassionato. Nel vedere queste immagini, Ciro Solimeno aveva deciso di lasciare lo studio, seguito poi da Martina.

Martina e Gianmarco in esterna a Roccaraso

Dalle anticipazioni emerse sappiamo che la De Ioannon ha raggiunto il corteggiatore a Torre Annunziata per convincerlo a tornare, circostanza che farà infuriare Gianmarco, il quale in puntata esprimerà tutto il suo disappunto per il comportamento della tronista. Nonostante tutto, il clima tra i due è tutt’altro che teso. Alessandro Rosica, infatti, ha pubblicato una foto nella quale si vedono proprio Martina e Gianmarco mentre si trovano in esterna a Roccaraso (località sciistica d’Abruzzo). Nell’immagine si vedono i due protagonisti di Uomini e Donne mentre sono abbracciati, e al riguardo Rosica ha scritto: “Oggi Martina De Ioannon e Gianmarco in montagna a Roccaraso. Si sono baciati tutto il tempo. Le voci che mi arrivarono settimane fa dalle sue amiche prendono sempre più piede, ovvero che Martina è innamorata di Gianmarco, e sceglierà lui”.