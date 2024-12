Cos’è successo veramente tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello? Attualmente l’attore toscano ha un compagno, ma è altrettanto vero che in passato ha avuto una relazione con una donna dal quale ha avuto una figlia. Dal canto suo, la cantante ha ammesso di essersi presa una cotta per lui.

Tra i due gieffini ci sarebbe stato un bacio a stampo dato di nascosto dalle telecamere, e a rivelato è stata proprio Jessica: “Dietro la tenda mi ha baciata vicino alla bocca. Io però non ho fatto nulla. Sono una donna e voglio rispettare i ruoli, se vuole il primo passo lo fa lui”. Tuttavia, Calvani ha negato, e in seguito la Morlacchi si è lasciata andare a nuove rivelazioni: “Sono una signora e non parlo, sto zitta adesso. Meglio che non faccio uscire nulla […] Io vi sto parlando di abbracci e affettuosità, la mia febbre per lui è stata alimentata da una grande confidenza che lui ha avuto nei miei confronti. Fosse rimasto più distaccato questa febbre non sarebbe durata così tanto”.

Cos'è successo tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi

Intanto, nelle ultime ore sta circolando sui social un video che insinuerebbe il sospetto di un rapporto tra Luca e Jessica. Le protagoniste del filmato sono Mariavittoria Minghetti e Ilaria Galassi, che mentre si trovano a bordo piscina indicano un uomo che gli utenti sostengono si tratti proprio dell’attore. “Lui adesso lo vedi che si isola? Sta disperato, si sta a ca**re sotto. Ma pure io eh, tu mi hai visto come stavo quella settimana quando avevo paura che uscisse?”, a parlare è la Minghtti, e l’allusione è al suo terrore di quando temeva che si venisse a sapere che aveva fatto l’amore con Tommaso Franchi. “Figurati lui e una cosa del genere, è normale. Ieri l’ha dovuta sminuire tantissimo ma tremava, il corpo parla”, ha proseguito Mariavittoria. “Assumersi un po’ di responsabilità no, eh? Ha chiesto scusa almeno?”, la risposta di Ilaria.