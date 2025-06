Due settimane fa si è verificata la prima crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez da quando i due hanno iniziato a frequentarsi all’interno della Casa del Grande Fratello. Ciò è avvenuto dopo le rivelazioni di Carlo Motta, ex fidanzato della modella brasiliana, che ha detto di averla vista in più occasioni all’insaputa del pallavolista argentino il quale, dopo averlo scoperto, si sarebbe arrabbiato e non poco.

Alcuni giorni dopo, Helena aveva deciso di rompere il silenzio, e in una storia su Instagram aveva messo a tacere coloro che parlavano di una rottura con Javier: “Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia e la realtà è che io amo Javier e che non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità. Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento, questo fa veramente male perché non c’è stato. Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere”.

Nella giornata di ieri, Helena Prestes e Javier Martinez si sono mostrati per la prima volta insieme dopo il putiferio scoppiato in seguito alle rivelazioni di Carlo Motta. I due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello sembravano essere in crisi, poi il pallavolista argentino ha dichiarato a Fanpage.it che la loro relazione prosegue a gonfie vele, e ieri la coppia ha condiviso un video nel quale si divertono in treno.

Sebbene tra Helena e Javier sia tornato il sereno, proseguono invece le frizioni tra la modella brasiliana e Gessica Notaro, grande amica di Martinez. Nei giorni scorsi, l’agente del pallavolista argentino e il suo socio, Mauro Catalini, hanno smesso di seguire la Prestes su Instagram, e adesso anche l’ex gieffina ha ricambiato il “favore”.

"Javier si trova tra due fuochi"

“Javier si ritrova tra due fuochi. I rapporti tra Helena e l’agenzia con cui collabora si sono un po’ raffreddati dopo una collaborazione che, a quanto pare, non ha soddisfatto pienamente le sue aspettative - ha rivelato Deianira Marzano -. Sembra che Helena non si sia trovata del tutto a suo agio, e che ora stia valutando, insieme a Javier, nuove strade professionali, magari altrove e in autonomia. Lui, dal canto suo è molto legato a Gessica, a cui deve molto, e non è felice della situazione che si è venuta a creare”.