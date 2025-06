E’ venuta a mancare la mamma di Soleil Sorge, la signora Wendy Kay. E’ stata la stessa influencer italo-statunitense ad annunciarlo con un post su Instagram: “Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e vita oltre misura.. il suo amore è l'universo, il suo spirito, infinito. Il tuo sorriso è per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di averti nella sua vita. Possa la tua anima alzarsi in grazia eterna madre”.

Intervistata nel 2020 dal settimanale DiPiù, Wendy aveva fornito qualche dettaglio in più sul brutto male che era tornato a bussare alla sua porta: “Mi hanno spiegato che il tumore alle ossa deriva da quello al seno che avevo già affrontato e superato due volte negli anni passati. Ormai da 15 anni andiamo avanti con questa storia. Eppure facevo i controlli di routine e andava tutto bene. Ero tranquilla. Io non mollo, non ho intenzione di mollare perché voglio arrivare a vedere i miei nipotini: Soleil ha detto che me ne farà cinque”.

Wendy Kay, la battaglia contro il tumore alle ossa

Nel passato di Wendy Kay c’è infatti una duplice battaglia contro il tumore al seno che, a quanto pare, ha dato un frutto decisamente non gradito, ovvero il cancro alle ossa. Wendy aveva spiegato che da sei mesi avvertiva uno strano dolore al bacino. In un primo momento ha pensato potesse trattarsi di accumulo di acido lattico dovuto a eccessivi sforzi in palestra. La mamma di Soleil è infatti una donna decisamente sportiva come si è potuto notare anche dalla sua partecipazione a Pechino Express. Il medico di fiducia le ha però consigliato di sottoporsi a una Tac e ad altri esami più approfonditi. Grazie a questi controlli è emerso un cancro sulle ossa, sulla spalla e sulla spina dorsale.