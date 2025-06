A quasi due mesi di distanza dalla conclusione del Grande Fratello, continua a far discutere la fine della passionale quanto burrascosa storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Nelle passate settimane, intervistato da Fanpage.it, il modello milanese ha spiegato cos’è accaduto con l’ex velina lontano dalle telecamere.

“Sono rimasto una settimana in stand by per riprendermi e poi ho cominciato a cercarla. Le ho mandato qualche messaggio e non mi ha risposto. Poi l’ho chiamata e non ha risposto nemmeno allora. Quindi ho deciso di scrivere a suo padre e gli ho detto che avevo bisogno di parlare con la figlia. Nemmeno lui ha risposto ai miei messaggi ma il giorno dopo Shaila mi ha chiamato. Al telefono era serena, come se nulla fosse accaduto e le ho detto che l’avrei raggiunta a Napoli per parlarle. Lei non ha voluto e abbiamo deciso di parlarci in videochiamata. A quel punto mi ha spiegato che a spingerla a comportarsi in quel modo erano stati dei video nei quali mi aveva visto interagire con altri concorrenti del GF. Il problema è che quei video facevano riferimento a cose sapute e risapute. Continuava a ripetermi che volevo Helena, che tentavo di portare persone dalla mia parte per metterle contro di lei”.

A quella chiamata è poi seguito un incontro di persona: “Dopo qualche settimana da quella telefonata, avevo capito che fosse a Milano quindi l’ho chiamata per dirle che stavo per raggiungerla. Ci siamo visti e mi sono reso conto che non le ero indifferente ma che indossava ancora la corazza che le avevo visto indossare al suo ingresso nella Casa a settembre […] C’è stato solo un abbraccio. Ma mi sono reso conto che invece di ascoltarmi o chiedere spiegazioni, preferiva affidarsi a quello che scrivevano sui social. […] L’ho chiamata il giorno dopo per capire come dovessimo comportarci con i fan, ma lei mi ha chiesto di evitare di fare riferimento al nostro incontro […] Dopo quell’incontro ho scoperto che, nel corso di una diretta, aveva rivelato ai fan che ci eravamo incontrati. L’aveva detto senza entrare nei dettagli ma per me è stata una delusione. Mi aspettavo che almeno mi chiamasse prima di dirlo, visto che aveva chiesto a me di tacere. Non le importava nulla, per lei ero sparito dalla faccia della terra. Se ne è sempre fregata. A quel punto le ho mandato un ultimo messaggio e le ho detto che per me era stata una delusione e che sarei andato avanti con la mia vita. Volevo concentrarmi anch’io sul mio lavoro, come lei aveva fatto in quel mese e mezzo. Lei ha una posizione professionale diversa dalla mia, io devo ancora costruirla e, nonostante questo, le avevo dato tutta la mia attenzione e le mie energie. Se mi ha risposto a quel messaggio? No, perché l’ho bloccata. Non mi interessava la sua risposta".

Pamela su Shaila e Lorenzo: "I fan della coppia sono disperati"

A parlare della rottura tra Shaila e Lorenzo è stata anche Pamela Petrarolo nel corso dell’ultima puntata di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio.

“Con Shaila è capitato che ci siamo messaggiate, ci siamo viste a Roma una sera, abbiamo fatto una piccola rimpatriata e io l’ho trovata molto centrata sul suo lavoro, in questo momento secondo me lei non è presa da nessuno non ha lasciato intendere nulla di tutto ciò. Io poi non amo fare domande quindi non ho chiesto… non mi sono impicciata, il Grande Fratello è finito, basta, come si dice i panni sporchi si lavano a casa propria. A me piacevano molto perché io li ho trovati molto veri e innamorati in quel contesto, quindi è stata anche una sorpresa per noi che eravamo molto vicini alla coppia che alla fine questa sia stata l’unica coppia che è scoppiata [...] E' stato un colpo al cuore, ho ancora fan della coppia che mi scrivono disperati, a me hanno intasato la chat su Instagram perché mi chiedono: ‘Pamela ti prego fai qualcosa’, ma io non sono un’agenzia matrimoniale, anche volendo”.