La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a vele spiegate. Da quando il Grande Fratello è terminato, la modella brasiliana e il pallavolista argentino sono praticamente inseparabili e pensano seriamente al futuro, tanto che si sono lasciati andare a dichiarazioni sulla possibilità di allargare la famiglia. Tuttavia, nella giornata di ieri si è verificato uno scossone: tutto è iniziato quando un utente ha scritto a Deianira Marzano, rivelando che l’ex gieffina avrebbe rivisto il suo ex fidanzato Carlo Motta.

Ovviamente, il rumor ha fatto in brevissimo tempo il giro del web, e in seguito ad attacchi ed insulti di ogni tipo, Carlo Motta si è visto costretto a rompere il silenzio, confermando di fatto che lui e Helena si sono rivisti in più occasioni dopo il GF: “A causa delle continue offese che ricevo nei commenti per non aver smentito certe voci sul fatto che mi frequento con Helena, mi vedo costretto a confermare che tali voci sono vere. Ci siamo visti in diverse occasioni per fare kite, dopo la fine del Grande Fratello, abbiamo un buon rapporto e non ho nulla contro la sua attuale relazione. Inoltre, è assolutamente falso che io abbia mandato dei fiori”.

Carlo Motta su Helena Prestes: "Dopo la rottura mi ha cercato in maniera morbosa"

In effetti, Helena e Carlo sono rimasti in ottimi rapporti, e lui ha speso belle parole nei confronti di lei quando era rinchiusa tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it nel settembre dello scorso anno, pochi giorni l'ngresso della modella brasiliana nella Casa, Motta aveva fortemente criticato la Prestes: “Se siamo rimasti in buoni rapporti? A me sarebbe piaciuto, però non è successo perché lei non accettava il fatto che volessi lasciarla. Per qualche mese mi ha cercato in maniera morbosa, mi chiamava tutti i giorni per 15 volte al giorno con 50mila telefoni diversi, visto che avevo deciso di non rispondere più al suo numero. Non ero in grado di assolvere i compiti basilari che riguardavano la mia vita e quindi ho deciso di bloccarla, mi ci sono trovato costretto.

Quando le rispondevo mi rinfacciava sempre le stesse cose, come il fatto che io mi fossi esposto pubblicamente con lei, che le avessi promesso determinate cose che poi non si sono verificate. Ma le persone si lasciano di continuo e io l'ho fatto anche per tutelare me stesso”.

"Javier e Helena hanno litigato"

Adesso in molti si stanno chiedendo se Javier sapesse o meno degli incontri tra Helena e Carlo. Al riguardo, stando a quanto rivelato dal collega Lorenzo Pugnaloni, sembra dopo quanto accaduto ieri, la Prestes e Martinez avrebbero avuto una lite: “A seguito di quanto accaduto ieri, sembrerebbe esserci stata una bella lite tra i due, ancora devono risolvere questa cosa […] Javier non ha preso bene tutto quello che è successo. Ci sarebbe stata una forte lite e nessun chiarimento al momento”.