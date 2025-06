La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello, prosegue a gonfie vele. La modella brasiliana e il pallavolista argentino sono andati a convivere, e adesso sognano di allargare la famiglia.

“Dopo il Grande Fratello siamo ancora più uniti. E io sono ancora più innamorato. Sì, è strano da dire, ma uscire da lì mi ha fatto sentire ancora più innamorato - ha detto Javier in un’intervista rilasciata al settimanale Chi -. E come se la fine di quella convivenza forzata mi avesse dato una conferma definitiva. Non che ne avessi bisogno, ma… ha presente quando qualcosa dentro di te fa clic? Ecco. Dei figli? Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. Mi piace questa idea. Forse perché ho sempre voluto una famiglia vera, solida. E ora sento che potrei costruirla con Helena. Il mio futuro è con lei e mi vedo già in una casa incasinata, piena di vita, con amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con lei accanto, sempre insieme”.

Tuttavia, qualcosa potrebbe in qualche modo guastare l’armonia nella coppia. Stando a quanto si legge in una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, l’ex fidanzato di Helena Prestes, il modello Carlo Motta, starebbe piazzando diversi like ad alcuni post della modella brasiliana. Al riguardo, l’esperta di gossip ha sottolineato: “Lui è ancora innamoratissimo di lei e lo dice a tutti gli amici in comune [...] Detto ciò, a lei non interessa assolutamente. Anzi, ho saputo che, tramite un’amica in comune, gli ha fatto sapere che deve smetterla di parlare di lei: è acqua passata, e per rispetto a Javier non deve più nominarla con nessuno degli amici in comune. Inoltre, gli ha fatto recapitare dei fiori che sono stati rimandati indietro”.

Carlo Motta su Helena Prestes: "Dopo la rottura mi ha cercato in maniera morbosa"

Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Fanpage lo scorso settembre, Carlo Motta aveva dichiarato che era stato lui a chiudere con Helena Prestes: "È successo che ci siamo lasciati lo scorso 6 marzo, è stata una mia decisione e non si è trattato di tradimento. Ero stanco della nostra relazione, non provavo ciò che provavo prima. Quando siamo andati a convivere ho iniziato a subire molto di più il suo essere lunatica. Non riuscivo a mantenere una linearità nella mia vita, subivo le sue montagne russe emozionali e quindi ho accumulato un livello di stress incredibile. Quando ho capito che la relazione mi stava facendo del male, ho deciso di chiudere”.

E ancora: “Se siamo rimasti in buoni rapporti? A me sarebbe piaciuto, però non è successo perché lei non accettava il fatto che volessi lasciarla. Per qualche mese mi ha cercato in maniera morbosa, mi chiamava tutti i giorni per 15 volte al giorno con 50mila telefoni diversi, visto che avevo deciso di non rispondere più al suo numero. Non ero in grado di assolvere i compiti basilari che riguardavano la mia vita e quindi ho deciso di bloccarla, mi ci sono trovato costretto.

Quando le rispondevo mi rinfacciava sempre le stesse cose, come il fatto che io mi fossi esposto pubblicamente con lei, che le avessi promesso determinate cose che poi non si sono verificate. Ma le persone si lasciano di continuo e io l'ho fatto anche per tutelare me stesso”.