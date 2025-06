Volano stracci a L’Isola dei Famosi tra Dino Giarrusso e Teresanna Pugliese. Tutto è inuziato quando l’ex volto di Uomini e Donne, Patrizia Rossetti, Cristina Plevani e Mirko Frezza hanno parlato del presunto egocentrismo dell’ex Iena.

Teresanna ha detto a voce alta: “Ragazzi lui è sfasato forte, ha bisogno di andare in terapia seria, perché non fa altro che dire quello che ha fatto, i titoli che ha preso, le persone famose che ha conosciute. Lui è un classista, ma è un uomo frustrato. Uno che fa i nomi della gente nota che conosce, dei titoli di studio, delle canzoni che ha scritto dei libri… ma lui è venuto a farsi pubblicità e a parlare della sua biografia o a farsi un’esperienza in un reality? Può sapere tutte le cose del mondo, ma non è una persona saggia”.

La lite tra Dino Giarrusso e Teresanna Pugliese

Dino Giarrusso ha sentito le critiche di Teresanna Pugliese, ha raggiunto il gruppetto naufragfhi ed è sbottato: “Ragazzi non è bello che parlate male di me quando sono assente. Che poi lo fate ad alta voce e io vi sento. Non è per nulla bello quello che fate. Ho sentito chiaramente Teresanna che ha detto che sono un egocentrico, non è bello, non è un bel modo di fare. Ma che modi sono questi? Ci dobbiamo insultare? E tu Teresanna non sei superiore a nessuno. Io non ti attacco alle spalle in questo modo sgradevole come fai tu. Se pensi che sono egocentrico dillo, ma ci sono modi e modi, ma poi io egocentrico? Hai parlato tu che hai fatto Uomini e Donne!”.

Teresanna a quel punto ha alzato la voce: “Io ho fatto ben altro nella mia vita. A casa mia quando uno ripete ‘io ho fatto, io ho detto’, conta il 50%. Perché tu hai passato un mese a dire cosa hai fatto, dove sei stato, il tuo amico famoso, il conoscente potente, la politica, ci hai fatto un’autobiografia senza nessuno che te lo chiedesse. A me dispiace che dopo tutti questi successi e traguardi ancora non ti sei realizzato. Non lo penso solo io, ma però parlo però. Tutti i giorni parli dei tuoi lavori. Non siamo qui per vantarci, con tutto il rispetto, c’è chi ti supera di gran lunga e ha anche un fondo di verità, in quello che dici tu non so quanto di vero ci sia”.

Dino non ha indietreggiato: “Ogni cosa che tu dici riflette te e un tuo sentimento. Gli attacchi sono autobiografie, appena hai un punto debole lo riversi sugli altri. Hai un’ancella e dici che è Mario ad avere le ancella, ma finiscila e basta dai”.