Nonostante la diciottesima edizione del Grande Fratello sia andata in archivio ormai da oltre due mesi, alcuni ex gieffini continuano a far parlare di loro. Dalla rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, alle polemiche che hanno di recente travolto Zeudi Di Palma, passando per la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, che hanno intenzione di allargare la famiglia. Adesso è esploso un nuovo gossip su un concorrente dell’ultima edizione del reality show di Canale 5.

Oltre a rivelare che Alfonso Signorini avrebbe intenzione di arruolare Anna Pettinelli come opinionista (in lizza con la prof di Amici ci sarebbe anche uno tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez), Alberto Dandolo su Dagospia ha pubblicato un indovinello. Il giornalista ha infatti scritto che un ex gieffino avrebbe ammaliato uomini benestanti. Dandolo non ha però svelato il nome dell’ex concorrente in questione.

“Non solo il desiderio di Alfonso di avere la vulcanica Pettinelli, c’è dell’altro sul Grande Fratello - si legge su Dagospia -. Chi è quel concorrente dell’ ultima edizione che in una grande città è noto per ammaliare con la sua più ‘indecente virtù’ benestanti professionisti in cerca di trasgressione? E quanto rende questa sua attività da “animatore notturno?” Di chi stiamo parlando? Ah, non saperlo…”.