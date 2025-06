Dopo aver partecipato, per ben due volte, al Grande Fratello Vip, Luca Onestini è approdato a La Casa de Los Famosos, riuscendo ad arrivare in finale.

Il percorso dell’ex tronista di Uomini e Donne all’interno del reality statunitense è stato ricco di difficoltà. Durante la sua permanenza all’interno della Casa, infatti, Onestini ha avuto diversi scontri con i suoi coinquilini e ha ricevuto anche insulti in quanto italiano. All’epoca dei fatti, l’ex vippone aveva raccontato di essere stato aggredito da ben tre dei suoi compagni di avventura, Uriel del Toro, Rey Grupero e Carlos Cruz detto Caramelo: “Sono violenti e aggressivi, minacciano di picchiarmi. Qui ci sono persone violente, aggressive, xenofobe, perché mi hanno insultato perché sono italiano. Mi hanno offeso perché vengo dall’Italia. Sono passati alla violenza, hanno minacciato di picchiarmi, mi hanno sputato in faccia, mi hanno tirato del cibo in faccia. Io credo che questo non rappresenti il pubblico latino, non sono così. Quindi io metterei al televoto Uriel, Caramelo e chiaramente Rey, perché tutti e tre sono uguali, esagerano, ti minacciano, ti insultano. Mi hanno detto che volevano spaccarmi la faccia e che volevano picchiarmi. Io penso che questo non sia un buon esempio per chi ci guarda”.

Nonostante le difficoltà, Luca ha deciso di proseguire nel suo percorso, ed è riuscito ad arrivare in finale. Ieri sera, nel Gran Gala Final, ha conquistato il secondo posto classificandosi alle spalle di Caramelo. Un grande successo per Onestini, che attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto ringraziare i suoi sostenitori: “Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato, anche quelle che mi hanno dato un solo voto, vi ringrazio di cuore perché mi avete reso la persona più felice del mondo. Questo è tutto merito vostro, vi amo con tutta la mia anima, il mio cuore. Un bacio!”.

Grazie al secondo posto, Luca Onestini è riuscito a portarsi a casa ben 100 mila dollari.